Триммер Rowenta TN6010F4 белый/черный (насадок в компл:1шт)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 2 года
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Rowenta
|Тип товара
|Триммеры для стрижки волос
|Время автономной работы
|90
|Максимальная длина стрижки
|5
|Материал лезвий
|нержавеющая сталь
|Минимальная длина стрижки
|0,4
|Назначение
|для волос и бороды
|Насадки
|3 насадки: 1 мм, 3 мм, 5 мм.
|Питание
|сеть/аккумулятор
|Тип элементов питания
|Li-Ion
|Ширина ножа
|32
Похожие товары
Телефон для звонков в Самаре
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв