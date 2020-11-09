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Главная Техника для кухни Приготовление пищи Микроволновые печи BBK Микроволновая Печь BBK 20MWS-721T/BS-M 20л. 700Вт серебристый

Микроволновая Печь BBK 20MWS-721T/BS-M 20л. 700Вт серебристый

Артикул: 221663
Микроволновая Печь BBK 20MWS-721T/BS-M 20л. 700Вт серебристый
6 560 руб. 
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+ 196 КэтКоинов
Артикул: 221663
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBBK
Тип товараМикроволновые печи
Микроволновая Печь BBK 20MWS-721T/BS-M 20л. 700Вт серебристый


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Микроволновая Печь BBK 20MWS-721T/BS-M 20л. 700Вт серебристый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6560 руб., позвонив по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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