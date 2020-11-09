Микроволновая Печь Redmond RM-2002D 20л. 700Вт серый/черный

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Redmond
|Тип товара
|Микроволновые печи
|Цвет
|серебристый
|Тип
|соло
|Мощность микроволн
|700
|Инверторная технология
|нет
|Внутреннее покрытие камеры
|эмаль
|Дисплей
|да
|Тип переключателей
|кнопочные, поворотные тактовые
|Расположение
|отдельно стоящая
|Размеры (ВхШхГ)
|25,9х44х34
|Прочее
|звуковой сигнал отключения, подсветка камеры
|Объем
|20
|Диаметр поворотного стола
|25,5
|Технология «Без поворотного стола»
|нет
|Тип гриля
|нет
|Дверца
|навесная
|Открывание дверцы
|кнопка
|Функции и особенности
|автоматическая разморозка, автоматическое приготовление
|Вес
|10,5
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