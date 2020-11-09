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Микроволновая Печь BBK 25MWC-992T/WB C 25л. 900Вт белый

Артикул: 221628
  • Микроволновая Печь BBK 25MWC-992T/WB C 25л. 900Вт белый - фото 1
  • Микроволновая Печь BBK 25MWC-992T/WB C 25л. 900Вт белый - фото 2
Микроволновая Печь BBK 25MWC-992T/WB C 25л. 900Вт белый - фото 1
Микроволновая Печь BBK 25MWC-992T/WB C 25л. 900Вт белый - фото 2
10 390 руб. 
Купить
+ 269 КэтКоинов
Артикул: 221628
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBBK
Тип товараМикроволновые печи
ЦветЧерно-белый
Типс грилем и конвекцией
Мощность микроволн900
Мощность гриля1000
Инверторная технологиянет
Внутреннее покрытие камерыэмаль
Дисплейесть
Тип переключателейкнопочные, поворотные тактовые
Прочее6 уровней мощности, часы, таймер на 95 минут
Размеры (ВхШхГ)28,1х48,3х44
Расположениеотдельно стоящая
Объем25
Диаметр поворотного стола27
Технология «Без поворотного стола»нет
Тип грилятэновый
Дверцанавесная
Открывание дверцыручка
Комбинированные режимымикроволны+гриль / микроволны+конвекция / гриль+конвекция
Функции и особенностиавтоматическая разморозка, автоматическое приготовление, блокировка от детей, звуковой сигнал отключения, подсветка камеры
Вес16
Микроволновая печь BBK 25MWC-992T/WB , выполненная с черной фронтальной панелью и белым корпусом, ориентирована на большую семью или тех, кто любит много и вкусно готовить. Номинальный внутренний объем в 25 литров и наличие гриля позволяют запекать птицу целиком с прекрасной хрустящей корочкой. Любители выпечки оценят режим конвекции, позволяющий использовать микроволновую печь как традиционный духовой шкаф. Доступны автоматические и комбинированные режимы приготовления блюд. Функция блокировки панели управления убережет от небезопасного взаимодействия ребенка с электроприбором.


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Самовывоз невозможен
Микроволновая Печь BBK 25MWC-992T/WB C 25л. 900Вт белый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 10390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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