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Увлажнитель воздуха Beurer LB88 280Вт (ультразвуковой) белый

Артикул: 221582
  • Увлажнитель воздуха Beurer LB88 280Вт (ультразвуковой) белый - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Beurer LB88 280Вт (ультразвуковой) белый - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Beurer LB88 280Вт (ультразвуковой) белый - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Beurer LB88 280Вт (ультразвуковой) белый - фото 4
Увлажнитель воздуха Beurer LB88 280Вт (ультразвуковой) белый - фото 1
Увлажнитель воздуха Beurer LB88 280Вт (ультразвуковой) белый - фото 2
Увлажнитель воздуха Beurer LB88 280Вт (ультразвуковой) белый - фото 3
Увлажнитель воздуха Beurer LB88 280Вт (ультразвуковой) белый - фото 4
9 550 руб. 
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+ 63 КэтКоинов
Артикул: 221582
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBeurer
Тип товараУвлажнитель воздуха
Гигростатнет
Размеры, см29.5x28x19.5
Будьте здоровы! Распыляя нагретую воду, увлажнитель эффективно борется с бактериями и помогает создать в помещениях оптимальную здоровую среду


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Самовывоз невозможен
Увлажнитель воздуха Beurer LB88 280Вт (ультразвуковой) белый - по цене 9550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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