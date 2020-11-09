Увлажнитель воздуха Beurer LB44 25Вт (ультразвуковой) белый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Beurer
|Тип товара
|Увлажнитель воздуха
|Емкость резервуара для воды
|2.8 л
|Индикация
|включения, низкого уровня воды
|Обслуживаемая площадь
|25 кв.м
|Потребляемая мощность
|20 Вт
|Расход воды
|220 мл/ч
|Функция ароматизации
|есть
|Гигростат
|нет
|Источник питания
|сеть
|Контроль чистоты воздуха
|нет
|Назначение прибора
|увлажнение воздуха
|Размеры, см
|25x34x12
|Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
|есть
|Тип увлажнителя
|ультразвуковой
|Установка
|настольная
|Вес, кг
|1.5
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