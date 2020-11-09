Наушники Marshall Minor II Bluetooth Black

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Marshall
|Тип товара
|Наушники с микрофоном
|Микрофон
|есть
|Тип беспроводного соединения
|Bluetooth
|Конструкция
|внутриканальные
|Отсоединяемый кабель
|нет
|Система активного шумоподавления
|нет
|Складная конструкция
|нет
|Спортивные
|нет
|Поддержка Apt-X
|есть
|Цвет
|черный
|Диапазон воспроизводимых частот, Гц
|20-20000
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