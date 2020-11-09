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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Оптические приборы Микроскопы Микромед Микроскоп Микромед «Эврика» 40х-1280х с видеоокуляром, в кейсе

Микроскоп Микромед «Эврика» 40х-1280х с видеоокуляром, в кейсе

Артикул: 221216
  • Микроскоп Микромед «Эврика» 40х-1280х с видеоокуляром, в кейсе - фото 1
  • Микроскоп Микромед «Эврика» 40х-1280х с видеоокуляром, в кейсе - фото 2
  • Микроскоп Микромед «Эврика» 40х-1280х с видеоокуляром, в кейсе - фото 3
  • Микроскоп Микромед «Эврика» 40х-1280х с видеоокуляром, в кейсе - фото 4
Микроскоп Микромед «Эврика» 40х-1280х с видеоокуляром, в кейсе - фото 1
Микроскоп Микромед «Эврика» 40х-1280х с видеоокуляром, в кейсе - фото 2
Микроскоп Микромед «Эврика» 40х-1280х с видеоокуляром, в кейсе - фото 3
Микроскоп Микромед «Эврика» 40х-1280х с видеоокуляром, в кейсе - фото 4
12 028 руб. 
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+ 307 КэтКоинов
Артикул: 221216
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендМикромед
Тип товараМикроскопы
Тип микроскопабиологический
Тип насадкимонокуляр
Увеличение, крат40-1280
Предметный столик90х90 мм
Подсветкасветодиодная
Материал корпусаметалл
Вес, гр2000
Микроскоп Микромед «Эврика» является интереснейшей моделью школьного телескопа, т.к. укомплектовывается целой мини-лабораторией. С ее помощью можно не только вести более детальные изучения, но и самостоятельно готовить препараты. Занятия с микроскопом позволят лучше усвоить школьный курс биологии, разовьют внимательность и навыки самостоятельной работы. Данную модель можно использовать и в учебных заведениях, и для проведения опытов в домашних условиях.


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Самовывоз невозможен
Микроскоп Микромед «Эврика» 40х-1280х с видеоокуляром, в кейсе - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 12028 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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