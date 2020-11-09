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Микроскоп Микромед «Эврика» 40х–400х, фуксия, в кейсе

Артикул: 221214
  • Микроскоп Микромед «Эврика» 40х–400х, фуксия, в кейсе - фото 1
  • Микроскоп Микромед «Эврика» 40х–400х, фуксия, в кейсе - фото 2
Микроскоп Микромед «Эврика» 40х–400х, фуксия, в кейсе - фото 1
Микроскоп Микромед «Эврика» 40х–400х, фуксия, в кейсе - фото 2
6 540 руб. 
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+ 251 КэтКоинов
Артикул: 221214
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендМикромед
Тип товараМикроскопы
Тип микроскопабиологический
Тип насадкимонокуляр
Увеличение, крат40-400
Предметный столик90х90 мм
Подсветкасветодиодная
Материал корпусаметалл
Вес, гр2000
Микроскоп Микромед «Эврика» 40х–400х – это детский оптический прибор, с помощью которого можно изучать готовые микропрепараты и проводить увлекательные научные опыты. Микроскоп подойдет и для домашнего хобби, и для выполнения школьных лабораторных работ. В комплекте есть все необходимое для знакомства с микромиром.


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Самовывоз невозможен
Микроскоп Микромед «Эврика» 40х–400х, фуксия, в кейсе - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6540 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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