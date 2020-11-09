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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Оптические приборы Микроскопы Levenhuk Микроскоп цифровой Levenhuk D320L PLUS, 3,1 Мпикс, монокулярный

Микроскоп цифровой Levenhuk D320L PLUS, 3,1 Мпикс, монокулярный

Артикул: 221201
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D320L PLUS, 3,1 Мпикс, монокулярный - фото 1
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D320L PLUS, 3,1 Мпикс, монокулярный - фото 2
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D320L PLUS, 3,1 Мпикс, монокулярный - фото 3
Микроскоп цифровой Levenhuk D320L PLUS, 3,1 Мпикс, монокулярный - фото 1
Микроскоп цифровой Levenhuk D320L PLUS, 3,1 Мпикс, монокулярный - фото 2
Микроскоп цифровой Levenhuk D320L PLUS, 3,1 Мпикс, монокулярный - фото 3
38 790 руб. 
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+ 1280 КэтКоинов
Артикул: 221201
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — пожизненная
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендLevenhuk
Тип товараМикроскопы
Тип микроскопабиологический, цифровой
Тип насадкимонокуляр
Увеличение, крат40-1600
Предметный столик110х125 мм
Подсветкасветодиодная
Материал корпусаметалл
Вес, гр3500
Цифровой микроскоп Levenhuk D320L PLUS комплектуется видеоокуляром 3,1 Мпикс, поэтому подходит не только для визуальных наблюдений, но и для создания цифровых архивов наблюдений, а также для ведения семинаров и лекций. Микроскоп отлично подойдет для исследований в области медицины, биохимии и других. Цифровые возможности позволяют успешно применять микроскоп для обучения студентов колледжей и высших учебных заведений.


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Микроскоп цифровой Levenhuk D320L PLUS, 3,1 Мпикс, монокулярный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 38790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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