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Монтировка Sky-Watcher EQ-AL55 с треногой NEQ5

Артикул: 221168
  • Монтировка Sky-Watcher EQ-AL55 с треногой NEQ5 - фото 1
  • Монтировка Sky-Watcher EQ-AL55 с треногой NEQ5 - фото 2
  • Монтировка Sky-Watcher EQ-AL55 с треногой NEQ5 - фото 3
  • Монтировка Sky-Watcher EQ-AL55 с треногой NEQ5 - фото 4
  • Монтировка Sky-Watcher EQ-AL55 с треногой NEQ5 - фото 5
  • Монтировка Sky-Watcher EQ-AL55 с треногой NEQ5 - фото 6
  • Монтировка Sky-Watcher EQ-AL55 с треногой NEQ5 - фото 7
  • Монтировка Sky-Watcher EQ-AL55 с треногой NEQ5 - фото 8
  • Монтировка Sky-Watcher EQ-AL55 с треногой NEQ5 - фото 9
  • Монтировка Sky-Watcher EQ-AL55 с треногой NEQ5 - фото 10
Монтировка Sky-Watcher EQ-AL55 с треногой NEQ5 - фото 1
Монтировка Sky-Watcher EQ-AL55 с треногой NEQ5 - фото 2
Монтировка Sky-Watcher EQ-AL55 с треногой NEQ5 - фото 3
Монтировка Sky-Watcher EQ-AL55 с треногой NEQ5 - фото 4
Монтировка Sky-Watcher EQ-AL55 с треногой NEQ5 - фото 5
Монтировка Sky-Watcher EQ-AL55 с треногой NEQ5 - фото 6
Монтировка Sky-Watcher EQ-AL55 с треногой NEQ5 - фото 7
Монтировка Sky-Watcher EQ-AL55 с треногой NEQ5 - фото 8
Монтировка Sky-Watcher EQ-AL55 с треногой NEQ5 - фото 9
Монтировка Sky-Watcher EQ-AL55 с треногой NEQ5 - фото 10
48 490 руб. 
Купить
+ 1600 КэтКоинов
Артикул: 221168
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSky-Watcher
Тип товараМонтировка
Особенностимаксимальная нагрузка 10 кг
Sky-Watcher EQ-AL55 – классическая экваториальная монтировка. Ее основная особенность – большой диапазон регулировки положения по высоте, что удобно и при визуальных наблюдениях, и при астрофотографии. На монтировку можно устанавливать тяжелые и габаритные оптические трубы и фотооборудование. Она способна нести вес в 10 кг. В комплект поставки включена надежная стальная тренога. Экваториальная ориентация монтировки – залог удобных и результативных астрономических наблюдений. Так как интересные астроному объекты всегда движутся по небосклону, положение телескопа постоянно нужно корректировать. Экваториальная монтировка Sky-Watcher EQ-AL55 максимально облегчает этот процесс, позволяя управлять телескопом при помощи всего одной ручки. Тренога NEQ5 обеспечивает устойчивость монтировки и установленного на нее оборудования. Ее опоры сделаны из стали, их высоту можно регулировать. Тренога устойчиво стоит на любой поверхности и выдерживает вес даже крупных оптических труб. На треногу устанавливается лоток для аксессуаров, на котором можно разместить все необходимые окуляры.


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Самовывоз невозможен
Монтировка Sky-Watcher EQ-AL55 с треногой NEQ5 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 48490 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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