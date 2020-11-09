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Телескоп Celestron AstroMaster 70 EQ

Артикул: 221090
  • Телескоп Celestron AstroMaster 70 EQ - фото 1
  • Телескоп Celestron AstroMaster 70 EQ - фото 2
  • Телескоп Celestron AstroMaster 70 EQ - фото 3
Телескоп Celestron AstroMaster 70 EQ - фото 1
Телескоп Celestron AstroMaster 70 EQ - фото 2
Телескоп Celestron AstroMaster 70 EQ - фото 3
15 990 руб. 
Купить
+ 323 КэтКоинов
Артикул: 221090
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCelestron
Тип товараТелескопы
Тип телескопарефрактор
Оптическая схемаахромат
Диаметр объектива70 мм
Фокусное расстояние объектива900 мм
Максимальное увеличение140х
Установканапольная
Монтировкаэкваториальная
Материал штативасталь
Вес, кг10.5
AstroMaster 70EQ - это удобный и простой в управлении телескоп-рефрактор, который подойдет каждому астроному-новичку, жаждущему интересных открытий и новых знаний. Изображение, которое дает данный прибор, получается не перевернутым и не зеркальным – оно прямое, то есть точно отображает объект именно в том виде, в котором он расположен на небе. Используя этот телескоп для своих наблюдений можно рассмотреть Сатурн и Юпитер, маленькие диски Нептуна и Урана, пылающий Марс, фазы Венеры и Меркурия, и некоторые астероиды.


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Телескоп Celestron AstroMaster 70 EQ - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 15990 руб., позвонив по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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