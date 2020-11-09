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Телескоп Sky-Watcher MAK80 AZ-GTe SynScan GOTO

Артикул: 221059
  • Телескоп Sky-Watcher MAK80 AZ-GTe SynScan GOTO - фото 1
  • Телескоп Sky-Watcher MAK80 AZ-GTe SynScan GOTO - фото 2
  • Телескоп Sky-Watcher MAK80 AZ-GTe SynScan GOTO - фото 3
  • Телескоп Sky-Watcher MAK80 AZ-GTe SynScan GOTO - фото 4
  • Телескоп Sky-Watcher MAK80 AZ-GTe SynScan GOTO - фото 5
Телескоп Sky-Watcher MAK80 AZ-GTe SynScan GOTO - фото 1
Телескоп Sky-Watcher MAK80 AZ-GTe SynScan GOTO - фото 2
Телескоп Sky-Watcher MAK80 AZ-GTe SynScan GOTO - фото 3
Телескоп Sky-Watcher MAK80 AZ-GTe SynScan GOTO - фото 4
Телескоп Sky-Watcher MAK80 AZ-GTe SynScan GOTO - фото 5
45 580 руб. 
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+ 1504 КэтКоинов
Артикул: 221059
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSky-Watcher
Тип товараТелескопы
Тип телескопазеркально-линзовый
Оптическая схемаМаксутов-Кассегрен
Диаметр объектива80 мм
Фокусное расстояние объектива1000 мм
Максимальное увеличение160х
Установканапольная
Монтировкаазимутальная
Материал штативаалюминий
Вес, кг8
Sky-Watcher MAK80 AZ-GTe SynScan GOTO – небольшой и легкий катадиоптрик с системой компьютерного наведения. Это идеальный телескоп для наблюдений и астрофотографии вне городской черты. Оптическая конструкция телескопа позволяет детально рассматривать планеты Солнечной системы и объекты дальнего космоса, а система автонаведения значительно облегчает поиск астрономических объектов на небосклоне. Sky-Watcher MAK80 AZ-GTe SynScan GOTO – идеальный выбор для новичка и опытного любителя астрономии.


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Телескоп Sky-Watcher MAK80 AZ-GTe SynScan GOTO - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 45580 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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