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НЕРА-фильтр Bosch BBZ154HF

Артикул: 220905
  • НЕРА-фильтр Bosch BBZ154HF - фото 1
  • НЕРА-фильтр Bosch BBZ154HF - фото 2
  • НЕРА-фильтр Bosch BBZ154HF - фото 3
НЕРА-фильтр Bosch BBZ154HF - фото 1
НЕРА-фильтр Bosch BBZ154HF - фото 2
НЕРА-фильтр Bosch BBZ154HF - фото 3
1 280 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220905
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 15 дней
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараНЕРА-фильтр
Назначениедля пылесосов
СовместимостьBosch серии BSGL 5xxx
Типфильтр
Тип фильтраНЕРА фильтр
Прочее1 шт. в упаковке
Выходной НЕРА-фильтр очищающий воздух, выходящий из пылесоса на столько, что он становится чище, чем когда он в него попал. Мельчайшая пыль и другие аллергены остаются на фильтре, а потом легко удаляются с помощью воды. Полностью соответствует стандарту очистки воздуха класса 12.


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НЕРА-фильтр Bosch BBZ154HF - данный товар вы можете купить по цене по цене 1280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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