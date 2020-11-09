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Набор фильтров Thomas TT/T2/GENIUS HEPA 787203

Артикул: 220897
  • Набор фильтров Thomas TT/T2/GENIUS HEPA 787203 - фото 1
  • Набор фильтров Thomas TT/T2/GENIUS HEPA 787203 - фото 2
Набор фильтров Thomas TT/T2/GENIUS HEPA 787203 - фото 1
Набор фильтров Thomas TT/T2/GENIUS HEPA 787203 - фото 2
1 210 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220897
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 15 дней
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендThomas
Тип товараНабор фильтров
Назначениедля пылесосов
СовместимостьThomas TWIN Aquafilter, TWIN TT Aquafilter, TWIN T2 Aquafilter, GENIUS Aquafilter, GENIUS S2 Aquafilter.
Типфильтр
Тип фильтраНЕРА фильтр
Оригинальный комплект фильтров для пылесосов Thomas


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Набор фильтров Thomas TT/T2/GENIUS HEPA 787203 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1210 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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