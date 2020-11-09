Пылесборники Filtero BSH 15 (5) Pro

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Мешки для промышленных пылесосов Filtero Pro, 3-х слойные, произведены из синтетического микроволокна MicroFib. Прочность синтетических мешков Filtero Pro превосходит любые бумажные мешки-аналоги, даже если это оригинальные бумажные мешки всемирно известных марок.

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