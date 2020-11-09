8(846)300-23-63
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесборники Filtero FLZ 07 Экстра пятислойные (4пылесбор.)

Артикул: 220810
  • Пылесборники Filtero FLZ 07 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 1
  • Пылесборники Filtero FLZ 07 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 2
  • Пылесборники Filtero FLZ 07 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 3
Пылесборники Filtero FLZ 07 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 1
Пылесборники Filtero FLZ 07 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 2
Пылесборники Filtero FLZ 07 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 3
660 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220810
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 15 дней
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендFiltero
Тип товараПылесборники
Назначениедля пылесосов
СовместимостьZELMER 321.0 Elf 321.5 Elf 321.6 Elf 322.0 Elf Bonus 322.5 Elf Bonus 322.6 Elf Bonus 323.0 Elf 2 323.5 Elf 2 400.0 Meteor 2 400.5 Meteor 2 450.0 Odyssey 819.0 Wodnik Duo Plus 819.5 Wodnik Duo Plus 829.0 Aquos 829.5 Aquos 919.0 Aquawelt 919.5 Aquawelt 1500.0 Orion 1500.5 Orion 1600.0 SP, ST Syrius 1600.3 HQ, HT Syrius 2010.0 Cobra Plus 2010.5 Cobra Plus 2500.0 Orion Max 2500.5 Orion Max 2700.0 Clarris 2750.0 Clarris Twix 3000.0 Magnat 3000.5 Magnat 4000 SP, ST Jupiter 5000.0 Solaris HP, HT 5000.3
Типпылесборник
Тип пылесборникасинтетический
Прочее4 шт. в упаковке
Пылесборники Filtero ЭКСТРА произведены из синтетического микроволокна MicroFib. Очень прочные, они не боятся острых предметов и влаги, собирают больше пыли (до 50%) и обеспечивают уровень очистки воздуха 99,9%, что значительно выше, чем у бумажных пылесборников.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Пылесборники Filtero FLZ 07 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 660 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Самаре

8 (846) 300-23-63

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...