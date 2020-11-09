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Оперативная память произведена с учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность и надежность. Модули относятся к классу DDR4, обладают емкостью 4х16 ГБ и 288-контактными модулями DIMM.?Предельная частота работы устройства достигает 2666 МГц, а пропускная способность – 21300 Мб/с.

Оперативная память Kingston 4x16GB DDR4 DIMM (HX426C13PB3K4/64) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.