Оперативная память Kingston 8GB DDR3 DIMM (HX313C9FW/8)

Модуль оперативной памяти Kingston HyperX FURY White Series [HX313C9FW/8] обеспечит вашу систему объемом, достаточным для осуществления практически любых задумок. Показатель в 8 ГБ является вполне емкостным, но для самых требовательных пользователей доступна совместная работа модуля еще с одной планкой. Память гарантирует быстрый обмен данными с процессором – пропускная способность модели равна 10666 МБ/с. При этом планка имеет небольшие показатели задержек: 9-9-9. Рабочая частота модуля составляет 1333 МГц. Оперативная память Kingston HyperX FURY White Series [HX313C9FW/8] может эксплуатироваться в различных режимах, ведь для защиты от перегрева она оснащена системой охлаждения. Рабочий вольтаж планки равен 1.5 В. Небольшая высота в 32,8 мм сэкономит место под крышкой системного блока.