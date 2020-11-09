Соковыжималка шнековая Redmond RJ-930S золотистый

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Соковыжималка электрическая Redmond RJ-930S – это шнековая соковыжималка, которая предусматривает всего одну скорость, гарантируя получение быстрого и эффективного результата. Устройство позволит вам каждый день наслаждаться свежевыжатым соком из мягких и твердых сортов овощей и фруктов. Вы получите кладязь витаминов, которые будут сохранены в вашем напитке.

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