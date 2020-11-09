Соковыжималка шнековая Redmond RJ-930S золотистый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Redmond
|Тип товара
|Соковыжималки
|Дополнительный цвет
|черный
|Мощность, Вт
|400
|Основной цвет
|золотистый
|Серия
|RJ
|Тип
|шнековая
|Тип шнековой соковыжималки
|вертикальная
|Количество шнеков
|1
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