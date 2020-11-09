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Соковыжималка шнековая Redmond RJ-912S черный

Артикул: 220235
  • Соковыжималка шнековая Redmond RJ-912S черный - фото 1
  • Соковыжималка шнековая Redmond RJ-912S черный - фото 2
Соковыжималка шнековая Redmond RJ-912S черный - фото 1
Соковыжималка шнековая Redmond RJ-912S черный - фото 2
12 740 руб. 
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+ 227 КэтКоинов
Артикул: 220235
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRedmond
Тип товараСоковыжималки
Мощность, Вт580
Основной цветчерный
СерияRJ
Типшнековая
Тип шнековой соковыжималкивертикальная
Количество шнеков1
Шнековая соковыжималка Redmond RJ-912S – мощный прибор «2 в 1», предназначенный как для отжима сока из овощей и фруктов, так и для шинковки продуктов. Удобная сенсорная панель управления на корпусе прибора позволяет быстро переключить RJ-912S с одного режима работы на другой. Например, мгновенно переходить от отжима сока из твердых плодов к отжиму сока из мягких овощей и фруктов. Redmond RJ-912S оснащена специальными программами для максимально эффективного отжима сока из твердых и мягких плодов, а также плодов средней твердости. На каждой из программ заранее установлена оптимальная скорость вращения шнека, подходящая для отжима или измельчения определенного вида продуктов. Если вы поместили в рабочий отсек слишком много плодов, и работа прибора затруднилась, используйте функцию реверса, чтобы быстро освободить шнек от избытка ингредиентов. Соковыжималка включается только при правильной сборке: если вы забудете закрепить какую-либо деталь Redmond RJ-912S, устройство не начнет работу. Кроме того, при запуске соковыжималка не будет «прыгать» по поверхности стола – прибор оснащен прорезиненными ножками-присосками, которые надежно фиксируют устройство на столе или кухонной тумбе.


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Соковыжималка шнековая Redmond RJ-912S черный - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 12740 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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