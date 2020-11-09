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Главная Смартфоны и телефония Чехлы для телефонов Pero Защитный чехол PERO софт-тач для Samsung A10 A105 бирюзовый

Защитный чехол PERO софт-тач для Samsung A10 A105 бирюзовый

Артикул: 219851
Клип-кейс PERO софт-тач для Samsung A10 бирюзовый
310 руб. 
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Артикул: 219851
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPero
Тип товараНакладка
Для смартфоновSamsung Galaxy A10
Плотно прилегает к корпусу смартфона, имеет все необходимые отверстия. Тип чехла - накладка. Надежно защищает смартфон от грязи, влаги и мелких механических повреждений.


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Защитный чехол PERO софт-тач для Samsung A10 A105 бирюзовый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 310 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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