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Автомагнитола SKYLOR FP-302 green

Артикул: 219635
Автомагнитола SKYLOR FP-302 green
1 100 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 219635
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSKYLOR
Тип товараАвтомагнитола
Наличие GPS/Глонасснет
Типоразмер1 DIN
Читаемые форматыMP3, WMA
Выходная мощность номинальная160 Вт
Наличие Bluetoothесть
Наличие CD-проигрывателянет
Наличие DVD-проигрывателянет
Наличие usb-портаесть
Наличие ТВ-тюнеранет
Радиоприемникесть
Сенсорный дисплейнет
Тип дисплеямонохромный
ВыходыRCA
ВходыUSB, AUX, SD
Длина, см5.3
Ширина, см18.2
Высота, см7.5
Вес, кг0.4
USB/SD-проигрыватель с FM-радиоприемником предназначен для воспроизведения форматов MP3, а также приема радиостанций в FM диапазоне. Устройство обеспечивает воспроизведение звука через дополнительные акустические системы или линейные аудиовыходы.


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Самовывоз невозможен
Автомагнитола SKYLOR FP-302 green - купить по цене 1100 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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