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Камера заднего вида INCAR BMW 1 E81,Е82,Е87,Е88,F20 (VDC-107)

Артикул: 219581
Камера заднего вида INCAR BMW 1 E81,Е82,Е87,Е88,F20 (VDC-107)
840 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 219581
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендINCAR
Тип товараКамера заднего вида
Поддержка профилейNTSC/PAL
Тип установкиштатная
Угол обзора170°
Беспроводнаянет
Класс влагозащищенностиIP66
Разрешение съемки628x582
Камера заднего вида Incar VDC-107 устанавливается в штатное место, т.е. в плафон подсветки заднего номера. Это значит, что при установке Ваш обычный плафон заменяется на другой, в который уже вмонтирована камера. Подсветка номера сохраняется. Модель INTRO VDC-107 создана под марку BMW 1 E81 / Е82 / Е87 / Е88 / F20. Камера заднего вида позволяет спокойно парковаться или двигаться задним ходом, не опасаясь задеть другие автомобили или врезаться в бордюр. Широкий угол обзора (170°) открывает глазу те области, которые нельзя увидеть в зеркало заднего вида. Парковочная разметка разделяет изображение линиями, которые помогают не только ориентироваться в пространстве, но и адекватно оценивать расстояние до препятствий. При желании разметку можно отключить.


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Самовывоз невозможен
Камера заднего вида INCAR BMW 1 E81,Е82,Е87,Е88,F20 (VDC-107) - по цене 840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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