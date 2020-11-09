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Комбинированное устройство Playme P600SG

Артикул: 219523
  • Комбинированное устройство Playme P600SG - фото 1
  • Комбинированное устройство Playme P600SG - фото 2
  • Комбинированное устройство Playme P600SG - фото 3
  • Комбинированное устройство Playme P600SG - фото 4
  • Комбинированное устройство Playme P600SG - фото 5
Комбинированное устройство Playme P600SG - фото 1
Комбинированное устройство Playme P600SG - фото 2
Комбинированное устройство Playme P600SG - фото 3
Комбинированное устройство Playme P600SG - фото 4
Комбинированное устройство Playme P600SG - фото 5
17 990 руб. 
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+ 436 КэтКоинов
Артикул: 219523
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPlayme
Тип товараВидеорегистраторы (3 в 1)
Угол обзора135°
Возможность записи события в отдельный файлесть
Режим записициклическая, запись без разрывов
Наличие экранада
Наличие радар детекторада
Наличие ГЛОНАССнет
Наличие GPSда
Максимальное разрешение видеозаписи2304x1296
Конструкциядержателем на лобовое стекло
Кол-во камер1
Длительность разрыва записи2-3 сек.
Диагональ экрана, дюйм2.3
Датчик удара (G-сенсор)есть
Комплектациявидеорегистратор, крепление, кард-ридер, адаптер питания, документация, упаковка
Камера заднего виданет
Емкость аккумулятора500 мАч
Наличие встроенного микрофонада
Датчик движенияесть
Выносная камеранет
Скрытая установканет
Состояние товарановый
Страна производстваЮжная Корея
Wi-Fiнет
В Playme P600SG совмещен и полноценно реализован функционал сразу трех отдельных устройств: видеорегистратора, радар-детектора и GPS-информатора. Высокое качество записи видео с разрешением Super HD (2304 х 1296 пикселей) позволяет различить на отснятом материале мельчайшие детали, такие как дорожные знаки, разметку, государственные регистрационные знаки других автомобилей. Система фильтрации SAFP сводит к минимуму количество ложных срабатываний от устройств, работающих в диапазонах, аналогичных диапазонам полицейских радаров.


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Самовывоз невозможен
Комбинированное устройство Playme P600SG - по цене 17990 руб. в Самаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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