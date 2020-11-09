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Автоакустика ACV MR2T62WG (морская)

Артикул: 219516
  • Автоакустика ACV MR2T62WG (морская) - фото 1
  • Автоакустика ACV MR2T62WG (морская) - фото 2
  • Автоакустика ACV MR2T62WG (морская) - фото 3
  • Автоакустика ACV MR2T62WG (морская) - фото 4
  • Автоакустика ACV MR2T62WG (морская) - фото 5
  • Автоакустика ACV MR2T62WG (морская) - фото 6
  • Автоакустика ACV MR2T62WG (морская) - фото 7
  • Автоакустика ACV MR2T62WG (морская) - фото 8
Автоакустика ACV MR2T62WG (морская) - фото 1
Автоакустика ACV MR2T62WG (морская) - фото 2
Автоакустика ACV MR2T62WG (морская) - фото 3
Автоакустика ACV MR2T62WG (морская) - фото 4
Автоакустика ACV MR2T62WG (морская) - фото 5
Автоакустика ACV MR2T62WG (морская) - фото 6
Автоакустика ACV MR2T62WG (морская) - фото 7
Автоакустика ACV MR2T62WG (морская) - фото 8
6 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 219516
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БрендACV
Тип товараАвтоакустика
Импеданс4 Ом
Номинальная мощность200 Вт
Пиковая мощность400 Вт
Чувствительность91 дБ
Длина, см16.5
Высота, см2
Корпусная акустика серии Marine от ACV сделана специально для яхт и катеров, выдает качественное звучание и позволяет в полной мере наслаждаться морскими прогулками. Корпуса и грили выполнены из композитных материалов, которые защищают динамики от ультрафиолета, влаги и ветра. Вся влагозащищенная акустика оснащена полипропиленовыми диффузорами и резиновыми подвесами, комплектуется крепежными комплектами и резиновыми вставками. Также инженеры ACV разработали специальное УФ покрытие для пластика, герметичные платы и коннекторы для защиты продуктов от суровых условий на открытом воздухе. В серии представлены отдельные и сдвоенные модели, чтобы вы получили еще больше мощности и качественного звука. Благодаря широкому диапазону и высокой чувствительности эти акустические системы станут отличными спутниками любого путешествия.


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