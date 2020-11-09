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Автоакустика SKYLOR BS-6904

Артикул: 219483
Автоакустика SKYLOR BS-6904
1 660 руб. 
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Артикул: 219483
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSKYLOR
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя15x23 см
Импеданс4 Ом
Номинальная мощность25 Вт
Пиковая мощность180 Вт
Чувствительность90 дБ
Длина, см23
Ширина, см15
Высота, см7.5
Коаксиальная автомобильная акустическая система серии BASIC. Предназначена для замены штатных динамиков, установленных в задней полке автомобиля. Номинальная мощность динамиков 25 Вт, а при подключении через усилитель их можно «раскачать» до 180 Вт


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Самовывоз невозможен
Автоакустика SKYLOR BS-6904 - стоимость товара 1660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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