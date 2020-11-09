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Автоакустика SKYLOR CLS-1624

Артикул: 219481
Автоакустика SKYLOR CLS-1624
1 410 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 219481
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSKYLOR
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя16.5 см
Импеданс4 Ом
Номинальная мощность30 Вт
Пиковая мощность150 Вт
Чувствительность89 дБ
Длина, см16.5
Ширина, см16.5
Высота, см5.3
Коаксиальная 2-х полосная автомобильная акустическая система размером 16.5 см и максимальной мощностью 120 Вт. Чистое ровное звучание в совокупности с современным дизайном отлично подойдут для любого автомобиля!


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Автоакустика SKYLOR CLS-1624 - по цене 1410 руб. в Самаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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