Автоакустика SKYLOR SLIM 1302

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|SKYLOR
|Тип товара
|Автоакустика
|Диаметр излучателя
|13 см
|Импеданс
|4 Ом
|Номинальная мощность
|30 Вт
|Пиковая мощность
|100 Вт
|Чувствительность
|88 дБ
|Длина, см
|13
|Ширина, см
|13
|Высота, см
|4.3
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