Сабвуферный динамик Audio System R12 FA 12"

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Audio System
|Тип товара
|Автомобильные сабвуферы
|Встроенный усилитель
|нет
|Мощность
|575 Вт
|Ширина, см
|30
|Чувствительность
|88 дБ
|Типоразмер
|30 см
|Тип обмотки
|одинарная
|Тип
|пассивный
|Резонансная частота (Fs)
|29 Гц
|Полная добротность (Qts)
|0.53
|Особенности
|пружинные клеммы
|Материал корзины
|сталь
|Высота, см
|30
|Материал диффузора
|прессованная бумага
|Магнит
|ферритовый
|Корпус
|нет
|Корзина
|штампованная
|Количество полос
|1
|Количество динамиков
|1
|Импеданс
|4 Ом
|Длина, см
|13.8
|Диапазон воспроизводимых частот
|28-110 Гц
|Эквивалентный объем (Vas)
|95 л
Телефон для звонков в Самаре
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв