Усилитель SKYLOR AQ-4.65

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|SKYLOR
|Тип товара
|Автомобильный усилитель
|Индикатор защиты
|да
|Количество каналов
|4
|Мощность на канал (2 Ом), Вт
|100
|Мощность на канал (4 Ом), Вт
|65
|Отношение сигнал/шум, дБ
|95
|Фильтры
|НЧ / ВЧ
|Мостовой режим
|да
|Пульт ДУ
|нет
|Размеры (ШхВхД), мм
|300 х 45 x 210
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