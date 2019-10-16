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Кофеварка капельная Philips HD7459/20

(1)
Артикул: 219044
  • Кофеварка капельная Philips HD7459/20 - фото 1
  • Кофеварка капельная Philips HD7459/20 - фото 2
Кофеварка капельная Philips HD7459/20 - фото 1
Кофеварка капельная Philips HD7459/20 - фото 2
4 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 219044
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БрендPhilips
Тип товараКапельные кофеварки
Кофеварка капельная Philips HD7459/20


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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16.10.2019
Достоинства:
Качественный товар.
Варит вкусный кофе.
Таймер на включение и автоматическое отключение

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Рекомендую именно филипс и именно модель с таймером и автовыключением.

Самовывоз невозможен
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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