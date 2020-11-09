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Главная Портативная техника Наушники Xiaomi Bluetooth-гарнитура Xiaomi Mi Bluetooth Headset Basic Black (ZBW4412GL)

Bluetooth-гарнитура Xiaomi Mi Bluetooth Headset Basic Black (ZBW4412GL)

Артикул: 219000
  • Наушники Xiaomi Mi Bluetooth Headset Basic Black (X17218) - фото 1
  • Наушники Xiaomi Mi Bluetooth Headset Basic Black (X17218) - фото 2
  • Наушники Xiaomi Mi Bluetooth Headset Basic Black (X17218) - фото 3
  • Наушники Xiaomi Mi Bluetooth Headset Basic Black (X17218) - фото 4
Наушники Xiaomi Mi Bluetooth Headset Basic Black (X17218) - фото 1
Наушники Xiaomi Mi Bluetooth Headset Basic Black (X17218) - фото 2
Наушники Xiaomi Mi Bluetooth Headset Basic Black (X17218) - фото 3
Наушники Xiaomi Mi Bluetooth Headset Basic Black (X17218) - фото 4
1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 219000
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БрендXiaomi
Тип товараНаушники с микрофоном
Микрофонесть
Тип беспроводного соединенияBluetooth
Конструкциявнутриканальные
Отсоединяемый кабельнет
Система активного шумоподавлениянет
Складная конструкциянет
Спортивныенет
Поддержка Apt-Xнет
Цветчерный
Mi Bluetooth Headset Basic - невесомая и комфортная в использовании блютуз гарнитура Xiaomi. Время работы (в режиме ожидания): 70-100 ч. Время работы (в режиме разговора): 3 ч. Регулирование громкости на корпусе гарнитуры. Функция управления плейлистом.


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