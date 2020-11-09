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Швейная машина Singer Tradition 2259 белый

Артикул: 218976
  • Швейная машина Singer Tradition 2259 белый - фото 1
  • Швейная машина Singer Tradition 2259 белый - фото 2
  • Швейная машина Singer Tradition 2259 белый - фото 3
Швейная машина Singer Tradition 2259 белый - фото 1
Швейная машина Singer Tradition 2259 белый - фото 2
Швейная машина Singer Tradition 2259 белый - фото 3
8 910 руб. 
Купить
+ 138 КэтКоинов
Артикул: 218976
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSinger
Тип товараШвейные машины
Выполнение петельполуавтоматическое
Количество строчек19
Отсек для хранения принадлежностейда
Подсветкада
Подтипэлектромеханическая
Реверсда
Регулировка длины строчкида
Регулировка ширины зигзагада
Рукавная платформада
Ручка для переноскида
Цветбелый
Челнокклассический (вертикальный качающийся)
Швейная машина Singer Tradition 2259 белый


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Самовывоз невозможен
Швейная машина Singer Tradition 2259 белый - по цене 8910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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