Швейная машина Jaguar LW-600 белый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Jaguar
|Тип товара
|Швейные машины
|Выполнение петель
|автоматическое
|Подсветка
|да
|Рукавная платформа
|да
|Регулировка ширины зигзага
|да
|Регулировка уровня прижимной лапки
|да
|Регулировка длины строчки
|да
|Реверс
|да
|Подтип
|компьютеризированная
|Отсек для хранения принадлежностей
|да
|ЖК-дисплей
|да
|Особенности
|100 швейных операций, лапки: для вшивания молнии, для пришивания пуговиц.
|Нитевдеватель
|да
|Максимальная ширина стежка
|6.5
|Максимальная длина стежка
|4.5
|Количество строчек
|4
|Количество петель
|7
|Цвет
|белый
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