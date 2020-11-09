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Швейная машина Brother Universal 25 белый

Артикул: 218825
Швейная машина Brother Universal 25 белый
11 240 руб. 
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+ 140 КэтКоинов
Артикул: 218825
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBrother
Тип товараШвейные машины
Выполнение петельполуавтоматическое
Количество строчек25
Нитевдевательда
ОсобенностиБыстрая установка шпульки.
Особенности выполнения петельОбметывание петли за четыре приема.
Подсветкада
Подтипэлектромеханическая
Регулировка длины строчкида
Рукавная платформада
Цветбелый
Челнокгоризонтальный
Швейная машина Brother Universal 25 белый


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Самовывоз невозможен
Швейная машина Brother Universal 25 белый - стоимость товара 11240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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