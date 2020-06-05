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Швейная машина Brother LX700 белый

(1)
Артикул: 218813
Швейная машина Brother LX700 белый
8 970 руб. 
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+ 131 КэтКоинов
Артикул: 218813
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBrother
Тип товараШвейные машины
Выполнение петельполуавтоматическое
Количество строчек17
Максимальная длина стежка4
Максимальная ширина стежка5
Нитевдевательда
Особенности выполнения петельпотайная, эластичная, эластичная потайная
Отсек для хранения принадлежностейда
Подсветкада
Подтипэлектромеханическая
Реверсда
Рукавная платформада
Цветбелый
Челнокгоризонтальный
Швейная машина Brother LX700 белый


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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05.06.2020
Достоинства:
Понятна в использовании, проста в обращении, очень милый дизайн.

Комментарий:
Долго выбирала первую швейную машину. По всем характеристикам подошла именно эта модель. Тем более на данном сайте кото- фото была акционная цена. Что и повлияло на конечный выбор.

Самовывоз невозможен
Швейная машина Brother LX700 белый - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 8970 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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