Колонки автомобильные Edge EDPRO36BT-E7 (без решетки) 160Вт 105дБ 4Ом 9.5см (3.7дюйм) (ком.:2кол.) твитер однополосные

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Edge
|Тип товара
|Автоакустика
|Импеданс
|4 Ом
|Корпус
|круглый
|Номинальная мощность
|80 Вт
|Пиковая мощность
|160 Вт
|Размер корпуса
|8,7 см
|Чувствительность
|105 дБ
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