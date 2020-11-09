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Твитер Edge EDPRO36BT-E7 прекрасно подойдет для улучшения штатной акустики в автомобиле. Ее максимальная мощность составляет 160 Вт. С акустикой Edge EDPRO22T-E7 вы сможете насладиться качественным, сбалансированным звуком с чистыми высокими частотами.

Колонки автомобильные Edge EDPRO36BT-E7 (без решетки) 160Вт 105дБ 4Ом 9.5см (3.7дюйм) (ком.:2кол.) твитер однополосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.