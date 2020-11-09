8(846)300-23-63
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Автомагнитола Soundmax SM-CCR3050F 1DIN 4x45Вт

Артикул: 218531
Автомагнитола Soundmax SM-CCR3050F 1DIN 4x45Вт
1 590 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218531
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендSoundmax
Тип товараАвтомагнитола
AUX вход на перед. панелида
Наличие ТВ-тюнеранет
Читаемые форматыMP3
Функция Съемная панельнет
Типоразмер1 DIN
Тип дисплеямонохромный
Сенсорный дисплейнет
Радиоприемникесть
Поддержка iOS (car play)нет
Поддержка Androidнет
Наличие usb-портаесть
Наличие GPS/Глонасснет
Наличие DVD-проигрывателянет
Наличие CD-проигрывателянет
Наличие Bluetoothнет
Выходная мощность номинальная180 Вт
Выходыаудио
Входыаудио x2, USB
Длина, см5
Ширина, см18
Высота, см16
Вес, кг0.4
К основным особенностям модели SoundMAX SM-CCR3050F можно отнести наличие информативного ЖК-дисплея, возможность чтения карт памяти SD, подсветку функциональных клавиш, а также разъем USB и вход AUX 3.5 мм на фронтальной панели. Также имеется функция автопоиска радиостанций в популярном диапазоне FM и цифровой энкодер для регулировки громкости.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Автомагнитола Soundmax SM-CCR3050F 1DIN 4x45Вт - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1590 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Самаре

8 (846) 300-23-63

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...