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Сумка для зеркальной фотокамеры Hama H-115719 Astana 90 Colt черный

Артикул: 218461
  • Сумка для зеркальной фотокамеры Hama H-115719 Astana 90 Colt черный - фото 1
  • Сумка для зеркальной фотокамеры Hama H-115719 Astana 90 Colt черный - фото 2
Сумка для зеркальной фотокамеры Hama H-115719 Astana 90 Colt черный - фото 1
Сумка для зеркальной фотокамеры Hama H-115719 Astana 90 Colt черный - фото 2
995 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218461
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHama
Тип товараЧехлы для зеркальных фотоаппаратов
Варианты переноскина плече, ручка для переноски, крепление на ремень
Внешние габариты (ШxВxГ), см13х11х8
Материалполитекс
Цветчерный
Вес, кг0,21
Вместимостьуниверсальная
Внутренние габариты (ШxВxГ), см13х11х8
Hama Astana 90 Colt – вместительная износостойкая сумка для зеркальной камеры. Для удобства переноски предусмотрены верхняя ручка и регулируемый плечевой ремень, а также петли для ношения на поясе. Для дополнительных аксессуаров, в том числе для фильтров, сменного аккумулятора и карт памяти, имеются внешние отделения. Кроме того, предусмотрено два боковых сетчатых кармана.


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Самовывоз невозможен
Сумка для зеркальной фотокамеры Hama H-115719 Astana 90 Colt черный - по цене 995 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(846)300-23-63 в Самаре.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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