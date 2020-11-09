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Сумка для фото/видеокамеры Hama Syscase 110 черный

Артикул: 218458
  • Сумка для фото/видеокамеры Hama Syscase 110 черный - фото 1
  • Сумка для фото/видеокамеры Hama Syscase 110 черный - фото 2
Сумка для фото/видеокамеры Hama Syscase 110 черный - фото 1
Сумка для фото/видеокамеры Hama Syscase 110 черный - фото 2
1 152 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 218458
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БрендHama
Тип товараСумка
Варианты переноскиручка для переноски, плечевой ремень
Вес, кг0.215
Вместимостькамера, аксессуары
Внешние габариты (ШxВxГ), см13х10х16
Внутренние габариты (ШxВxГ), см13х12х17.5
Дождевикнет
Защита от водыесть
Материалтекстиль
Цветчерный
Вместительная сумка для зеркальной камеры. Для удобства переноски предусмотрены верхняя ручка и регулируемый плечевой ремень. Для быстрого доступа предусмотрены двустворчатые молнии. Для дополнительных аксессуаров, в том числе для фильтров, сменного аккумулятора и карт памяти, имеется внешнее отделение. Для бережного ухода за камерой, сумка внутри обита мягким флисом.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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