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Планшет Huawei MediaPad M5 lite 8 32Gb Grey

Артикул: 218428
  • Планшет HUAWEI MediaPad M5 lite 8 32Gb Grey - фото 1
  • Планшет HUAWEI MediaPad M5 lite 8 32Gb Grey - фото 2
Планшет HUAWEI MediaPad M5 lite 8 32Gb Grey - фото 1
Планшет HUAWEI MediaPad M5 lite 8 32Gb Grey - фото 2
15 810 руб. 
Купить
+ 103 КэтКоинов
Артикул: 218428
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHuawei
Тип товараПланшет
Операционная системаAndroid
Встроенная память32 Гб
Оперативная память3 Гб
Диагональ экрана, дюйм8
Разрешение экрана1920x1200
Поддержка 4G LTEесть
Фронтальная камера, МП8
Емкость аккумулятора5100 мАч
Камера, МП13
Тип SIM-картыnano-SIM
Наличие SIM-картыесть
Поддержка microSDдо 512 Гб
Цветсерый
Ширина, см12.22
Длина, см20.42
Высота, см0.82
ПроизводствоКитай
Вес, кг0.31
Слот для карты памятиесть
Количество ядер8
Wi-Fiесть
Обновленный процессор Kirin 710. Высокоемкая батарея 5100 мАч. Яркий 8-дюймовый IPS-экран 1080p Full HD. Тонкий и легкий металлический корпус. Специальный детский режим. Усовершенствованный режим защиты зрения. Два громких динамика с поддержкой аудиоэффектов HUAWEI Histen 5.0.


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Самовывоз невозможен
Планшет Huawei MediaPad M5 lite 8 32Gb Grey - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 15810 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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