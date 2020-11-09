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Мобильный телефон Nobby 320 SILVER

Артикул: 218356
  • Мобильный телефон Nobby 320 SILVER - фото 1
  • Мобильный телефон Nobby 320 SILVER - фото 2
  • Мобильный телефон Nobby 320 SILVER - фото 3
  • Мобильный телефон Nobby 320 SILVER - фото 4
  • Мобильный телефон Nobby 320 SILVER - фото 5
Мобильный телефон Nobby 320 SILVER - фото 1
Мобильный телефон Nobby 320 SILVER - фото 2
Мобильный телефон Nobby 320 SILVER - фото 3
Мобильный телефон Nobby 320 SILVER - фото 4
Мобильный телефон Nobby 320 SILVER - фото 5
1 870 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218356
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNobby
Тип товараКнопочные телефоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
АккумуляторLi-Ion
Емкость аккумулятора1000 мАч
Камера, МП0.3
Диагональ экрана, дюйм2.8
Разрешение экрана320x240
Сенсорный экраннет
3Gнет
Цветсеребро
Встроенная память32 Мб
Сканер отпечатка пальцанет
Функция беспроводной зарядкинет
Фронтальная камера, МПнет
Ударопрочный корпуснет
Съемный аккумуляторда
Wi-Fiнет
Слот для карты памятидо 32 Гб
Вес, кг0.097
Время работы в режиме ожидания200 ч
Влагозащищенный корпуснет
Поддержка NFCнет
Поддержка 4G LTEнет
Bluetooth2.1
Материал корпусаметалл
Наличие GPS/Глонасснет
ПроизводствоКитай
Nobby 320 – функциональный и очень стильный мобильный телефон в тонком металлическом корпусе. Размеры телефона настолько компактные, что его можно легко разместить в кармане верхней одежды или в небольшой сумке. Мобильный телефон с изящным корпусом, с плавными округлыми краями, элегантная клавиатура - подойдет даже самым взыскательным потребителям. Аппарат легко помещается в руке, а материал корпуса оставляет приятные тактильные ощущения. Модель оснащена емким аккумулятором, благодаря этому вам не потребуется частая подзарядка, и вы сможете продолжительное время оставаться на связи. Телефон оснащен ярким дисплеем, с диагональю 2.8’’, который предоставляет широкий спектр возможностей. Аппарат поддерживает все популярные форматы, а также в модели есть беспроводное FM-радио. Для хранения музыки и фото предусмотрена работа с картами microSDHC емкостью до 32 ГБ. В телефоне установлена 0,3-мегапиксельная камера, с помощью которой можно зафиксировать то, что вас заинтересовало. В телефоне имеется яркий фонарик, который необходим в темное время суток. Nobby 320 – тонкий, металлический, стильный - изящное решение в элегантном формате.


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Самовывоз невозможен
Мобильный телефон Nobby 320 SILVER - купить по цене 1870 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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