Мобильный телефон Nobby 310 BLACK GREY

Nobby 310 – надежный и функциональный телефон с отличными техническими характеристикам. Мобильный телефон с батареей 2 800 мАч обеспечит длительную работу устройства без подзарядки. Это очень необходимо для тех, кто продолжительное время проводит за пределами офиса или дома. Поддержка двух SIM-карт позволит вам создать разные группы контактов и выгодно использовать тарифы сотовых операторов. Телефон оснащен ярким дисплеем, с диагональю 2.8’’, который гарантирует отличную видимость изображения и предоставит широкий спектр возможностей: от быстрого поиска нужного контакта до серфинга в сети Интернет. В телефоне установлена 0,3-мегапиксельная камера, с помощью которой можно зафиксировать интересные моменты вашей жизни. В телефоне есть функция расширения памяти устройства с помощью microSD-карты, а также предусмотрен яркий фонарик. Nobby 310 – большая премьера для тех, кому важно всегда быть на связи.