Сучкорез контактный Gardena EnergyCut 750 A черный (12008-20.000.00)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Gardena
|Тип товара
|Сучкорезы
|Вес
|1.17 кг
|Длина инструмента
|750 мм
|Защитное покрытие лезвий
|да
|Материал лезвия
|сталь
|Материал рукояток
|алюминий
|Назначение
|для изгороди
|Противоскользящее покрытие рукояток
|да
|Рабочий диаметр
|42 мм
|С упорной пластиной
|да
|Тип привода
|рычажный
|Форма лезвий
|загнутые
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