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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Объективы Tamron Объектив Tamron SP AF 28-75mm f/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) (A09E) Canon EF

Объектив Tamron SP AF 28-75mm f/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) (A09E) Canon EF

Артикул: 2083
Объектив Tamron SP AF 28-75mm F 2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Canon EF Macro
33 202 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 2083
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БрендTamron
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетCanon EF/EF-S
Внутренняя фокусировкаесть
Диаметр фильтра67 мм
Тип объективастандартный
Ультразвуковой приводнет
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянииf/2.80
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянииf/2.80
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм75
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм28
Стабилизатор изображениянет
Фокусное расстояниепеременное
Вес, кг0.51

Объектив Tamron SP AF 28-75mm F 2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Canon EF - стандартный зум-объектив оптимизирован для работы как с неполнокадровой, так и с полнокадровой фототехникой. Эта модель объектива подойдет для различных видов фотосъемки от пейзажей до портретов. С ней вы получите фотографии высокого качества, используя как цифровые, так и аналоговые зеркальные фотокамеры.

Особенности:

  • Светосильный с 2.7-кратным зумом объектив Tamron SP AF 28-75mm F 2.8 XR Di LD Aspherical (IF) позволяет получить светосилу на уровне F/2.8 по всему диапазону фокусных расстояний 28-75 мм;
  • Оптическая схема включает 16 элементов в 14 группах.
  • Применение комбинаций элементов XR, LD и асферических линз в оптической системе объектива уменьшает аберрации;
  • Оснащен системой внутренней фокусировки;
  • Компактный корпус делающий объектив маленьким и легким;
  • Минимальная дистанция фокусировки составляет 0,33 м;
  • Совместим с фотокамерой Canon.

Комплектация:

  • Объектив Tamron SP AF 28-75mm F 2.8 XR Di LD Aspherical (IF);
  • Бленда в форме цветка;
  • Руководство по эксплуатации
    • .
Гарантия производителя 5 лет.


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