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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Объективы Tamron Объектив Tamron SP AF 17-50mm f 2.8 XR Di II LD Aspherical (IF) Nikon F

Объектив Tamron SP AF 17-50mm f 2.8 XR Di II LD Aspherical (IF) Nikon F

(1)
Артикул: 2081
  • Объектив Tamron SP AF 17-50mm f 2.8 XR Di II LD Aspherical (IF) Nikon F - фото 1
  • Объектив Tamron SP AF 17-50mm f 2.8 XR Di II LD Aspherical (IF) Nikon F - фото 2
Объектив Tamron SP AF 17-50mm f 2.8 XR Di II LD Aspherical (IF) Nikon F - фото 1
Объектив Tamron SP AF 17-50mm f 2.8 XR Di II LD Aspherical (IF) Nikon F - фото 2
18 660 руб. 
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Артикул: 2081
В наличии
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БрендTamron
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетNikon F
Внутренняя фокусировкаесть
Диаметр фильтра67 мм
Тип объективастандартный
Ультразвуковой приводесть
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянииf/2.80
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянииf/2.80
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм50
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм17
Стабилизатор изображенияесть
Фокусное расстояниепеременное
Вес, кг0.44

Объектив Tamron SP AF 17-50mm f 2.8 XR Di II LD Aspherical (IF) Nikon F- легкий и быстрый стандартный зум-объектив, предназначен для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами с матрицей APS-C. Благодаря постоянной светосиле, объектив может быть использован даже при плохом освещении.

Особенности:
  • Главное преимущество объектива Tamron SP AF 17-50mm f 2.8 XR Di II LD Aspherical (IF) – его диафрагма f/2.8, позволяющая достигать художественного размытия заднего плана, акцентируя внимание на объекте съемки;
  • Оптическая схема состоит из 16 элементов в 13 группах;
  • В объективе использованы оптические стекла с низким рассеиванием LD и гибридные асферические элементы ASL, позволяющие добиваться качественного изображения с высоким разрешением, отличным контрастом и яркой цветопередачей;
  • Использование просветляющего покрытия BBAR гарантирует отсутствие ореолов и других оптических искажений;
  • Минимальная дистанция фокусировки 27 см достигается с использованием трех XR элементов (стекла с повышенным коэффициентом отражения);
  • Стабилизатор изображения позволит фотографировать с рук не беспокоясь о размытости картинки;
  • Быстрый и бесшумный автофокус обеспечивает привод Micromotor, отлично справляющийся с поставленными на него задачами;
  • Совместим с зеркальной фотокамерой Nikon F.
Комплектация:
  • ОбъективTamron SP AF 17-50mm f 2.8 XR Di II LD Aspherical (IF);
  • Передняя крышка;
  • Фирменная бленда.
Гарантия производителя 5 лет.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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10.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Резкий, цепкий фокус, добротный корпус, универсальное ФР, 2.8 - рабочая!

Недостатки:
у моего экземпляра очень туго накручивается бленда, а чтобы ее снять нужно приложить усилие - того и гляди сломаешь!

Комментарий:
Очень много отзывов о нестабильном качестве этого объектива.
А мне повезло - первый экземпляр сразу показал себя с очень хорошей стороны. 2.8 абсолютно рабочая дырка, но бритвенная резкость по всему полю кадра на 5.6, свободно можно рассматривать кроп 100% и не разочаровываться, по сравнению с китом 18-105! тушка d7000
Сравнивала этот тамрон с аналогичным тамроном со стабом, мой резче по краям кадра. Равномерная резкость на 5.6, а у второго со стабом края на 5.6 мыльные. Кому спать не дает отсутствие стаба, совет - на разницу между объективами лучше взять штатив, и вопрос в стабилизаторе отпадет.
Мягкий ход кольца ручной фокусировки порадовал, очень плавно двигается!
Автофокус шустрый, быстро находит цель.
Фокусное расстояние самое ходовое, на 17 хороший угол для природы, групповых снимков, когда толпа по 50 человек желает сфотографироваться!
На ФР 50 получаются неплохие портреты, конечно с фиксом 85 1.8 не сравнить, боке обычное, не закрученное, "воздушности" мало. Но если очень постараться получаются красивые снимки, рабочая 2.8 очень кстате в этом деле.
Долго выбирала замену киту 18-105, обязательным условием была светосила и шустрый автофокус.
Выбрала этот тамрон, своих денег он стоит! Родной Никоновский в 3 раза дороже (ради интереса попросила сделать пару кадров) - да он порезче на открытой, и надпись на нем Никон и золотое кольцо говорит - я топовое стекло, но увы и ах, для любителя его цена велика, да и стоит ли?))))

Самовывоз невозможен
Объектив Tamron SP AF 17-50mm f 2.8 XR Di II LD Aspherical (IF) Nikon F - стоимость товара 18660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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