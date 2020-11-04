8(846)300-23-63
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Объектив Tamron AF 18-200mm F 3,5-6,3 Di II VC Canon EF

Артикул: 2070
  • Объектив Tamron AF 18-200mm F 3,5-6,3 Di II VC Canon EF - фото 1
  • Объектив Tamron AF 18-200mm F 3,5-6,3 Di II VC Canon EF - фото 2
  • Объектив Tamron AF 18-200mm F 3,5-6,3 Di II VC Canon EF - фото 3
  • Объектив Tamron AF 18-200mm F 3,5-6,3 Di II VC Canon EF - фото 4
  • Объектив Tamron AF 18-200mm F 3,5-6,3 Di II VC Canon EF - фото 5
  • Объектив Tamron AF 18-200mm F 3,5-6,3 Di II VC Canon EF - фото 6
Объектив Tamron AF 18-200mm F 3,5-6,3 Di II VC Canon EF - фото 1
Объектив Tamron AF 18-200mm F 3,5-6,3 Di II VC Canon EF - фото 2
Объектив Tamron AF 18-200mm F 3,5-6,3 Di II VC Canon EF - фото 3
Объектив Tamron AF 18-200mm F 3,5-6,3 Di II VC Canon EF - фото 4
Объектив Tamron AF 18-200mm F 3,5-6,3 Di II VC Canon EF - фото 5
Объектив Tamron AF 18-200mm F 3,5-6,3 Di II VC Canon EF - фото 6
19 794 руб. 
Купить
+ 59 КэтКоинов
Артикул: 2070
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год, 5 лет при регистрации на www.tamron5.ru
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендTamron
Тип товараОбъектив
БайонетCanon EF-S
Внутренняя фокусировкаесть
Диаметр фильтра62 мм
Тип объективастандартный
Ультразвуковой приводнет
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянииf/6.30
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянииf/3.50
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм200
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм18
Фокусное расстояниепеременное
Вес, кг0.4

Объектив Tamron AF 18-200mm F 3,5-6,3 Di II VC Canon EF предназначен для цифровых фотокамер с матрицей APS-C (кроп-фактор 1.5). Конструкция модели радует своей легкостью, что удобно для фотографов на выезде. Объектив Tamron AF 18-200mm F 3,5-6,3 Di II VC Canon EFобеспечивает высокое качество фотографий и подойдет для всех типов съемки, вам будет удобно с ним отправиться в путешествие или на отдых.

Особенности:
  • Объектив может с успехом использоваться как в условиях ограниченного пространства в небольших помещениях, так и для съемки портретов;
  • Компактная, легкая и надежная конструкция;
  • Высокопреломляющие, низкодисперсионные элементы стекла линз объектива;
  • Позволяет производить съемку без штатива ;
  • Оснащен мотором фокусировки, который дает возможность моментально «прицелиться»;
  • Совместим с фотокамерами Canon.
Комплектация:
  • Объектив Tamron AF 18-200mm F 3,5-6,3 Di II VC Canon EF
  • Бленда.


Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для видеокамер, Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для видеосъемки, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Беззеркальные фотоаппараты, Видеокамеры, Зеркальные фотоаппараты, Компактные фотоаппараты, Моментальные фотоаппараты, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Фотопринтеры компактные, Цифровые фоторамки, Чехлы для фотоаппаратов, Штативы и моноподы, Экшн-камеры.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Объектив Tamron AF 18-200mm F 3,5-6,3 Di II VC Canon EF - данный товар вы можете купить по цене по цене 19794 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Самаре

8 (846) 300-23-63

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...