8(846)300-23-63
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чехол Incipio для iPad Air LGND пурпурный-серый (IPD-331-PUR)

Артикул: 16771
  • Чехол Incipio для iPad Air LGND пурпурный-серый (IPD-331-PUR) - фото 1
  • Чехол Incipio для iPad Air LGND пурпурный-серый (IPD-331-PUR) - фото 2
Чехол Incipio для iPad Air LGND пурпурный-серый (IPD-331-PUR) - фото 1
Чехол Incipio для iPad Air LGND пурпурный-серый (IPD-331-PUR) - фото 2
1 230 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 16771
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендIncipio
Тип товараЧехол
Вес, кг0.19
Размеры (ДхШхТ)23.5x17.5x1.5 см
Цветпурпурный-серый
Для планшетовApple iPad Air
Чехол Incipio для iPad Air LGND из полиуретана. Жесткая задняя крышка надежно защелкивается на iPad и защищает его с задней стороны и по бокам, а прочная передняя крышка с мягкой внутренней подкладкой обеспечивает защиту экрана. Передняя крышка откидывается, превращаясь в подставку.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Чехол Incipio для iPad Air LGND пурпурный-серый (IPD-331-PUR) - стоимость товара 1230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Самаре

8 (846) 300-23-63

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...