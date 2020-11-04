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Главная Супер цена Распродажа Momax Защитная пленка Anti Glare for Samsung Galaxy Tab3 7.0

Momax Защитная пленка Anti Glare for Samsung Galaxy Tab3 7.0

Артикул: 15993
Momax Защитная пленка Anti Glare for Samsung Galaxy Tab3 7.0
99 руб. 
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Артикул: 15993
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSamsung
Тип товараЗащитная пленка
Вес, кг0.004
Высота, см0.026
Длина, см19
Ширина, см11
Предохраняет экран устройства от пыли, грязи, отпечатков пальцев и мелких механических повреждений.


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Momax Защитная пленка Anti Glare for Samsung Galaxy Tab3 7.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 99 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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